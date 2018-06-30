Названы продукты, способные вызвать рак

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эксперты назвали наиболее опасные продукты, способные вызывать рак, пишет британский журнал Which, специализирующийся на проверке качества потребительских товаров и услуг.

Так, продуктом питания, увеличивающим риск возникновения рака кишечника и желудка, является красное переработанное мясо. Производители пытаются продлить срок хранения и изменить его вкусовые качества с помощью нитратов и нитритов, которые являются канцерогенами. ВОЗ напоминает, что даже 50 граммов переработанного мяса в день (около двух ломтиков бекона) увеличивают риск развития рака кишечника на 18 процентов.

Другим фактором, влияющим на возникновение злокачественных опухолей, является потребление сахара. Несмотря на то что ученые не установили прямой связи между сладостями и онкологией, частое поедание продуктов с повышенным содержанием сахара приводит к появлению избыточного веса, который, в свою очередь, увеличивает риск развития рака.

Авторы статьи указывают на то, что, несмотря на множество попыток доказать канцерогенность пестицидов, подсластителей и пищевых добавок, доказательств этому нет.

Для снижения вероятности заболевания раком эксперты рекомендуют употреблять так называемые суперфуды: зеленый чай, куркуму, гранаты, жирную рыбу, чернику, овощи и фрукты.