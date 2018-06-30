Названы продукты, способные вызвать рак

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эксперты назвали наиболее опасные продукты, способные вызывать рак, пишет британский журнал Which, специализирующийся на проверке качества потребительских товаров и услуг.
Другим фактором, влияющим на возникновение злокачественных опухолей, является потребление сахара. Несмотря на то что ученые не установили прямой связи между сладостями и онкологией, частое поедание продуктов с повышенным содержанием сахара приводит к появлению избыточного веса, который, в свою очередь, увеличивает риск развития рака.
Авторы статьи указывают на то, что, несмотря на множество попыток доказать канцерогенность пестицидов, подсластителей и пищевых добавок, доказательств этому нет.
Для снижения вероятности заболевания раком эксперты рекомендуют употреблять так называемые суперфуды: зеленый чай, куркуму, гранаты, жирную рыбу, чернику, овощи и фрукты.