ФРГ продолжит сотрудничать с Лондоном в сфере безопасности после Brexit

БЕРЛИН, 30 июн — РИА Новости. После выхода Великобритании из ЕС тесное сотрудничество в международной политике и в области безопасности будет продолжено, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы будем продолжать очень тесно сотрудничать во внешней политике, а также в области безопасности и обороны", — заявила Меркель, ее заявление размещено на сайте правительства Германии.

Она добавила, что ФРГ и Великобритания продолжат "выступать как партнеры на международном уровне", это относится и к взаимодействию в рамках НАТО, общей позиции по атомному соглашению с Ираном и санкционной политики в отношении России. Кроме того, по словам Меркель, сотрудничество с Лондоном необходимо "для защиты внешних границ (ЕС), а также во многих миссиях в Африке".

Вместе с тем, по словам канцлера, выход Великобритании из ЕС влечет за собой большие изменения для ЕС, и необходимо "извлечь шанс из этого кризиса, чтобы усилить Евросоюз и сделать его более эффективным".

Визит премьер-министра Британии Терезы Мей ожидается в Берлине на следующей неделе в четверг. Стороны намерены обсудить вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС.