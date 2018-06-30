Порошенко назвал "тестом" для Кремля вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс "тестом для Кремля" и "шансом" показать стремление к миру международному сообществу.
"Важная задача для восстановления мира — это развертывание многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН в оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути пока просто не существует. Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", — написал Порошенко в фейсбуке.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.