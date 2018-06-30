Порошенко назвал "тестом" для Кремля вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс "тестом для Кремля" и "шансом" показать стремление к миру международному сообществу.

"Важная задача для восстановления мира — это развертывание многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН в оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути пока просто не существует. Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", — написал Порошенко в фейсбуке.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.