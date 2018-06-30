В Швеции со 2 июля расширят паспортный контроль

СТОКГОЛЬМ, 30 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Пограничный контроль, действующий в Швеции с ноября 2015 года в связи с наплывом беженцев и продленный до ноября этого года, будет расширен со 2 июля, в него также включат аэропорты и порты Швеции.

"Со 2 июля 2018 года временный пограничный контроль на внутренних границах будет расширен до проверок в портах и аэропортах", — говорится в сообщении для прессы полицейского управления страны.

Пограничный контроль на границе со странами Шенгена ввели в Швеции в ноябре 2015 года в связи с наплывом беженцев. Последний раз его продлили в начале мая до ноября 2018 года. В соответствии с этим решением полиция, помимо проверок на границе с Данией, может осуществлять проверки и в других местах с целью выявления не только мигрантов без документов, но и подозреваемых террористов или других преступников.

В сообщении для прессы говорится, что контроль в расширенном виде будет действовать до 11 ноября в портах на юге Швеции и в Стокгольме, а также в аэропортах Стокгольма, Гетеборга, Мальме и других городов. Продолжатся также проверки документов пассажиров автобусов и автомобилей на границе с Данией.

"Когда Швеция возобновила осенью 2015 года пограничный контроль, то ситуация была другой с заметным потоком мигрантов через Эресуннский мост и паромы Южной Швеции. Сейчас оценка заключается в том, что картина угрозы несколько отличается от предыдущей. Основываясь на оценке правительства, полицейское управление видит необходимость в возможности проведения контроля также и в других местах", — сказал ответственный за пограничную работу в полиции Швеции Патрик Энгстрём, его слова процитированы в сообщении для прессы.