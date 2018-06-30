В ДНР заявили о готовности соблюдать "хлебное" перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (337)

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики полностью готово соблюдать договоренности о новом перемирии, которое вступает в силу 1 июля, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня с 1 июля.

"В ходе Минской встречи была достигнута договоренность, о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности соблюдения данного решения и заставим украинское командование придерживаться достигнутого соглашения", — сказал Безсонов.