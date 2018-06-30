"Ввиду нарушения прав": Бельгия приостановила поставки оружия Эр-Рияду

БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Госcовет Бельгии временно отозвал восемь лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию у головной военно-промышленной компании Бельгии FN Herstal, сообщило в субботу агентство Belga.
В 2017 году Саудовская Аравия стала первым клиентом оружейных компаний Валлонии, закупив у них продукцию на общую сумму 153 миллионов евро.
Протесты правозащитников
Тогда речь шла о 28 экспортных лицензиях, выданных в октябре прошлого года кабинетом министров Валлонии. Правозащитники потребовали "недопущения поставок летального оружия" в Саудовскую Аравию, где, по их данным, отмечены нарушения фундаментальных прав человека, а также введения оружейного эмбарго против этой страны на уровне Евросоюза.
В сентябре бельгийское отделение Amnesty International собрало и передало региональному правительству Валлонии петицию с 13 тысячами подписей с требованием положить конец продаже оружия недемократическим режимам, в частности, Саудовской Аравии.
Скупщица оружия
По данным парламента Валлонии, крупнейшим импортером бельгийского оружия остается Саудовская Аравия. В 2015 году Эр-Рияд закупил 60% всех произведенных Валлонией вооружений на общую сумму более 575 миллионов евро. По данным СМИ, на ближневосточные страны приходится 65% валлонского оружейного экспорта, в котором заняты около 15 тысяч рабочих.
Эксперты информационно-исследовательской группы по вопросам мира и безопасности GRIP и фламандского Института мира (Vredesinstituut) утверждают, что около половины всего экспортируемого странами-членами Евросоюза на Ближний Восток огнестрельного оружия приходится именно на Бельгию.
Куда смотрит Евросоюз?
Ввести запрет на оружейный экспорт в Саудовскую Аравию требуют и европейские неправительственные организации. По их мнению, в настоящее время страны Европы, в частности, Великобритания, Франция, Италия и Бельгия, нарушают национальные законодательства, которые запрещают поставлять оружие государству, находящемуся в состоянии войны и нарушающему права человека.