"Ввиду нарушения прав": Бельгия приостановила поставки оружия Эр-Рияду

БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Госcовет Бельгии временно отозвал восемь лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию у головной военно-промышленной компании Бельгии FN Herstal, сообщило в субботу агентство Belga.

Правовой орган королевства обосновал свое решение тем, что власти Валлонии (франкоязычный регион Бельгии — ред.), выдавшие компании разрешения на экспорт, надлежащим образом не изучили ситуацию с соблюдением фундаментальным прав в Саудовской Аравии в соответствии с требованиями регламента от 21 июня 2012 года "Об импорте, экспорте, транзите и передаче гражданского оружия и оборонных товаров".

В 2017 году Саудовская Аравия стала первым клиентом оружейных компаний Валлонии, закупив у них продукцию на общую сумму 153 миллионов евро.

Протесты правозащитников

В декабре 2017 года Бельгийская лига прав человека и Национальный центр координации акций в защиту мира и демократии при поддержке бельгийского отделения международной правозащитной организации Amnesty International направили в Госсовет обращение с призывом отменить и аннулировать лицензии на экспорт летального оружия и вооружений в Саудовскую Аравию.

Тогда речь шла о 28 экспортных лицензиях, выданных в октябре прошлого года кабинетом министров Валлонии. Правозащитники потребовали "недопущения поставок летального оружия" в Саудовскую Аравию, где, по их данным, отмечены нарушения фундаментальных прав человека, а также введения оружейного эмбарго против этой страны на уровне Евросоюза.

В сентябре бельгийское отделение Amnesty International собрало и передало региональному правительству Валлонии петицию с 13 тысячами подписей с требованием положить конец продаже оружия недемократическим режимам, в частности, Саудовской Аравии.

Скупщица оружия

FN Herstal, находящаяся в бельгийской Валлонии, производит различные виды стрелкового оружия: от автоматических пистолетов до крупнокалиберных пулеметов.

По данным парламента Валлонии, крупнейшим импортером бельгийского оружия остается Саудовская Аравия. В 2015 году Эр-Рияд закупил 60% всех произведенных Валлонией вооружений на общую сумму более 575 миллионов евро. По данным СМИ, на ближневосточные страны приходится 65% валлонского оружейного экспорта, в котором заняты около 15 тысяч рабочих.

Эксперты информационно-исследовательской группы по вопросам мира и безопасности GRIP и фламандского Института мира (Vredesinstituut) утверждают, что около половины всего экспортируемого странами-членами Евросоюза на Ближний Восток огнестрельного оружия приходится именно на Бельгию.

Куда смотрит Евросоюз?

Европарламент (ЕП) в сентябре 2017 года одобрил резолюцию по вопросу контроля за экспортом вооружений, в которой вновь призвал Евросоюз ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии. В ходе парламентских дебатов депутаты ЕП обвинили Саудовскую Аравию в том, что она поставляет импортированное из ЕС оружие террористам в Сирии и использует его в конфликте в Йемене. В Еврокомиссии ранее заявляли, что принятие решения об оружейном эмбарго против Эр-Рияда входит в компетенцию исключительно Совета ЕС. По данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, среди стран-членов ЕС сейчас нет консенсуса по вопросу введения оружейного эмбарго против Саудовской Аравии, возглавляющей коалицию, которая воюет в Йемене.

Ввести запрет на оружейный экспорт в Саудовскую Аравию требуют и европейские неправительственные организации. По их мнению, в настоящее время страны Европы, в частности, Великобритания, Франция, Италия и Бельгия, нарушают национальные законодательства, которые запрещают поставлять оружие государству, находящемуся в состоянии войны и нарушающему права человека.