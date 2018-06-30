Президент Армении отметил важность развития партнерства с США

ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян на встрече с государственным секретарем США Майком Помпео заявил, что Ереван придает важное значение развитию партнерства с Вашингтоном, сообщили в субботу в пресс-службе главы армянского государства.

Переговоры Саркисяна с Помпео прошли накануне поздно вечером в Вашингтоне. На официальном канале госдепа на видеохостинге YouTube были опубликованы видеокадры со встречи.

"Во время беседы, прошедшей в теплой и непринужденной атмосфере, президент Саркисян сказал, что армянская сторона придает важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства, и заявил госсекретарю о готовности "новой Армении" продолжать укреплять отношения с США", — говорится в сообщении на сайте президента.

Саркисян находится в Вашингтоне в рамках многодневного зарубежного турне, в ходе которого он побывал также в Великобритании и Франции.

В столице США президент Армении принял участие в фестивале Смитсоновского института "Национальная жизнь", посвященном армянскому культурному наследию, провел ряд встреч в конгрессе и с представителями армянской общины.