В Австралии произошло ДТП с кенгуру

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы головы и был госпитализирован в критическом состоянии в результате лобового столкновения с кенгуру на востоке Австралии, сообщает издание Sydney Morning Herald.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в ночь на субботу в городе Портлэнд. По данным газеты, 19-летний водитель Holden Commodore сбил кенгуру. В результате столкновения животное было отброшено на лобовое стекло двигавшегося навстречу Ford Falcon. Тридцатидвухлетний водитель Ford потерял управление и врезался в ограждение.

Как пишет газета, водитель Ford получил серьезные травмы головы. Ему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего вертолетом его доставили в местную больницу. Мужчина находится в критическом состоянии. Кенгуру выжить не удалось. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Медицинская служба австралийского штата Новый Южный Уэльс, где произошло ДТП, советует водителям проявлять бдительность на дорогах. "Будьте внимательны и снижайте скорость, особенно на рассвете и закате, когда ухудшается видимость, а животные становятся более активными", — цитирует издание обращение медслужбы.