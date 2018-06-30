В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили 20 мин и танковых снарядов, также вели огонь из вооружения БМП.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 70 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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