В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (336)

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о десяти нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили 20 мин и танковых снарядов, также вели огонь из вооружения БМП.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 70 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

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