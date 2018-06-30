Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с "Талибаном"*

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан"*, операции вооруженных сил возобновятся, сообщает телеканал Tolo News.Twitter телеканала.
По словам афганского президента, "многие члены "Талибан"* хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан"* устал от войны".
"Нация показала, что она готова к воссоединению", — заключил Гани в ходе телевизионного обращения.
Президент Афганистана заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан"* из вооруженной в политическую группировку" и предпринимает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов или "сдавать кому-либо территории".
*Террористическая организация, запрещена в России