СМИ назвали четыре причины, почему Путин и Трамп встретятся в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 30 июн — РИА Новости. Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. В Кремле ранее сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Финское издание Ilta-Sanomat назвало четыре причины, почему местом проведения этой встречи выбрали Хельсинки.

Историческая роль Финляндии

Первой "финской" встречей в 1975 году стали переговоры президента США Джеральда Форда с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Итогом стало подписание Хельсинкских соглашений — документа, подписанного главами 35 государств с декларацией об улучшении отношений между коммунистическими и капиталистическими государствами. Впоследствии, говоря о соглашении, будут подразумевать "разрядку" во времена холодной войны.

В 1990 году, за несколько месяцев до распада СССР, Джордж Буш (старший) и Михаил Горбачев обсуждали в Хельсинки кризис в Персидском заливе.

В 1997 году в официальной резиденции финского президента в Мянтюниеми президент США Билл Клинтон и президент России Борис Ельцин провели российско-американские переговоры.

Сегодня Белый дом и Кремль надеются, что грядущая встреча приведет к улучшению российско-американских отношений, пишет газета.

Финляндия не входит в НАТО

Еще одна причина, по данным издания, может заключаться в том, что Финляндия – "нейтральная почва", потому что она не входит в НАТО. Членство Финляндии в Европейском союзе связывает страну с Западом, кроме того, страна имеет хорошие отношения как с Соединенными Штатами, так и с Россией.

Логистические причины

В дополнение к историческим причинам Хельсинки является логистически удобным местом встречи. Перед российской-американским саммитом Трамп отправится в Брюссель на саммит НАТО 11-12 июля. Затем встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и королевой Елизаветой Второй в Великобритании 13 июля. 15 июля в Москве завершится чемпионат мира по футболу. Перелет между Хельсинки и Москвой занимает около полутора часов, что удобно для российского лидера, пишет газета.

Короткий промежуток времени между этими событиями — это, по мнению издания, возможность для российского президента привлечь максимальное мировое внимание. Путин примет участие в крупнейшем в мире спортивном мероприятии, а на следующий день встретится с Трампом.

С другой стороны, пишет Ilta-Sanomat, саммит в Финляндии дает возможность для символического жеста, который может иметь важное значение в международных отношениях. Трамп покидает саммит НАТО, чтобы встретиться с Путиным. Это подчеркивает его недавнюю критику лидеров НАТО. Знаменитое сообщение Трампа, адресованное лидерам НАТО, состояло в том, что им необходимо больше инвестировать в свои военные расходы. Встреча на нейтральной почве может оказать давление на лидеров НАТО, увеличить их расходы на оборону, что, в свою очередь, облегчит финансовую нагрузку на Соединенные Штаты, считает газета.