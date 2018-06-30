СМИ рассказали, как Меркель "разрушает Евросоюз"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель отнюдь не является "спасительницей Европы", какой ее представляет часть западных политиков, пишет Politico.

Благодаря своей реакции на кризис с беженцами Меркель обрела в мире репутацию "современной Жанны д'Арк", отважной защитницы западных идеалов от натиска популистов, однако на самом деле немецкий канцлер последовательно разрушает Европейский союз своей миграционной политикой, не обращая внимания на назревающий раскол, считает автор статьи.

"Многие бывшие союзники Меркель не только высказывают опасения по поводу ее внутренней политики, но и задают вопрос, который большая часть немецкого истэблишмента до сих пор считает святотатством: а не разрывает ли она Европу на части?" — говорится в статье. Недавно корреспондент немецкой государственной вещательной компании ARD Мальте Пипер обратился к ней с призывом: "Дорогая Ангела Меркель, вы уже почти 13 лет находитесь на посту канцлера — и единственное, что осталось вам от Европы, это враждебное отношение. Это подтверждают все ваши последние встречи. Помогите же, наконец, остановить Европу, поворачивающую от единства в сторону раскола! Освободите место в канцелярии преемнику".

Это заявление сразу вызвало "волну откликов в Берлине", отмечает Politico. У политической элиты в Берлине есть серьезные опасения: демократические институты Германии сейчас недостаточно сильны, чтобы сохранить Европу, и сделать это может "одна только Меркель". А поскольку немецкий истэблишмент в основном поддерживает канцлера, скорее всего, Меркель победит во всех внутренних противостояниях — ведь никто не хочет, чтобы его потом обвинили в "разрушении Европы", указывается в статье.

Однако если кризис еврозоны "создал трещины" на континенте, то проблема с беженцами породила уже "глубокий раскол", подчеркивает издание. На сей раз Германия уже не предлагала помощь, а просила о ней, но остальные европейские страны ответили отказом.

Миграционная политика Меркель настроила против нее как европейских партнеров Берлина, так и значительную часть собственной политической коалиции внутри страны. И когда Германия безуспешно пыталась справиться с наплывом беженцев, то канцлер, которая до этого нравилась почти всем, превратилась в политическую фигуру, которая вызывает разногласия, пишет издание.

Даже если Меркель сейчас "выиграет битву" в Брюсселе, война из-за ее политики по беженцам, как и сражение за ее политическое будущее, еще продолжатся, заключает автор.