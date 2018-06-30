В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (335)

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра и БМП-1", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Логвиново, Донецкий. Всего по территории республики было выпущено более 40 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 34 случая обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "34 раза прибегали к прицельному огню". "В результате активных боевых действий двое наших защитников ранены", — говорится в сообщении.

Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, трое ополченцев погибли, двое ранены. Подтверждением этих данных со стороны самопровозглашенных республик Донбасса РИА Новости не располагает.

По утверждениям пресс-центра, боевые действия по украинским позициям велись на отдельных направлениях с применением гранатометов и стрелкового оружия.