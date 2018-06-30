Верховный суд Бразилии отказался отпустить осужденного экс-президента Лулу

МЕХИКО, 30 июн – РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии отказал в пятницу экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силва в выходе на свободу.

В апреле Лула начал отбывать тюремное заключение по делу о коррупции, в рамках которого он январе был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

"Нет никаких оснований для рассмотрения заявлений защиты", — приводит мексиканский портал 24 Horas заявление члена верховного суда Алешандри ди Мораеша.

Судья также отказался рассматривать предыдущие прошения защиты Лулы о его освобождении.

Член верховного суда Бразилии Эдсон Факин в начале апреля отказал в апелляции экс-президенту на решение о помещении его в тюрьму, после чего экс-президент сдался властям и был отправлен отбывать заключение в город Куритиба.