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Особый статус: Кравчук назвал способ "возвращения" Крыма Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (300)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фотоЭкс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вернуть Крым в состав Украины могло бы предоставление полуострову особого статуса, заявил в интервью "Обозревателю" экс-президент страны Леонид Кравчук.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Поклонская ответила Кравчуку на слова о возврате Крыма‍

По его словам, Киев поступил "не очень разумно", в свое время предоставив Крыму статус не национальной, а территориальной автономии. Кравчук отметил, что внесение соответствующих поправок в конституцию страны находится в процессе подготовки.
"Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — заявил бывший украинский президент.

При этом по данным переписи населения, проведенной в 2014 году, почти 70% населения полуострова составляют русские. Кравчук не уточнил, как Киеву следует поступить с этими людьми.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Аксенов назвал "предсказание" Кравчука об отказе России от Крыма бредом
По мнению экс-президента Украины, вопрос "возвращения" полуострова Киеву необходимо рассматривать отдельно от Донбасса.

Добровольно "вернуть" Крым Украине

Ранее Кравчук в интервью газете "Украинская правда" заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине. Такое мнение политик обосновал "непосильными затратами", которые требуются для полуострова. При этом Кравчук добавил, что его "предсказание" не обязательно должно исполниться в ближайшее время, а сама передача Крыма Украине, по его словам, станет результатом международного давления.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявление Кравчука дикой и абсурдной утопией. "Заявление господина Кравчука в логике товарно-денежных отношений "купи-продай" сквозит неуважением к народу… Вряд ли он не понимает, что Россия никогда так не действует", — отметила она.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму отреагировали на слова Кравчука о возвращении в состав Украины
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Кравчук размечтался. По его словам, добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку полуостров никогда не был украинским. Он отметил, что Крым попал в состав Украины из-за политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с этой страной.

Референдум в Крыму

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма провели референдум, на котором более 96% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных стран сочли голосование нарушением норм международного права и заявили, что регион остается украинской, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.

"Возвращение" Донбасса

Кравчук в интервью "Обозревателю" рассказал и о том, как Киев может "вернуть" Донбасс после окончания вооруженного конфликта.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В ГД назвали слова Кравчука о Крыме "предсказанием мошенника-экстрасенса"
Первый президент Украины подчеркнул, что в Донбассе "полностью отсутствует все украинское". По его словам, для того чтобы регион был частью Украины, власти должны пойти по пути предоставления жителям особой "организации жизни", которая бы отличалась от порядка, существующего в других областях.

"У них (в Донбассе. — Прим. ред.) философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть", — сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что Донбассу нужно предоставить "местное самоуправление с акцентом на автономию" и внести изменения в конституцию, однако этот вопрос предложил вынести на обсуждение общественности.

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