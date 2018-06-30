СМИ: в США считают, что КНДР ведет работу на секретных ядерных объектах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы полагают, что власти КНДР продолжают работу на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на несколько источников.

По данным телеканала, аналитики ЦРУ и других разведывательных служб верят, что Ким Чен Ын пытается получить как можно больше уступок у президента США Дональда Трампа. При этом, по их мнению, северокорейские власти верят, что ядерное оружие "необходимо для выживания", и не намерены отказываться от него.

"Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные улики того, что они пытаются обмануть США", — цитирует издание источник, который получил доступ к информации разведчиков.

По информации спецслужб, на территории КНДР есть несколько секретных ядерных объектов помимо ядерного центра в Йонбёне, которые пытается скрыть от американских властей северокорейский лидер.

"Работа идет на нескольких объектах, с числом оружий, с числом ракет… Мы пристально смотрим", — приводит телеканал слова представителя американской разведки.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

В мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания.