МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и Ангелой Меркель, пишет газета Washington Post со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, соответствующий интерес Трамп выразил ранее на встрече со своими советниками в этом году. Собеседники газеты заявили, что Трамп был поражен количеством военнослужащих и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.

Источники при этом подчеркнули, что на данный момент в Пентагоне лишь изучают различные варианты.

Информация встревожила официальных лиц в Европе, которые, как утверждает издание, пытаются понять, намерен ли действительно Трамп осуществить передислокацию вооруженных сил или это его тактика переговоров перед саммитом НАТО в Брюсселе.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что американская администрация не поручала американскому минобороны специальный анализ. По его словам, такое изучение является "нормой".

В свою очередь представитель Пентагона Эрик Паон опроверг полный или частичный вывод американских войск из Германии и также заявил, что в ведомстве регулярно проводят подобные исследования.

На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять эти договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.