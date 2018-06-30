МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и Ангелой Меркель, пишет газета Washington Post со ссылкой на четыре источника.
Источники при этом подчеркнули, что на данный момент в Пентагоне лишь изучают различные варианты.
Информация встревожила официальных лиц в Европе, которые, как утверждает издание, пытаются понять, намерен ли действительно Трамп осуществить передислокацию вооруженных сил или это его тактика переговоров перед саммитом НАТО в Брюсселе.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что американская администрация не поручала американскому минобороны специальный анализ. По его словам, такое изучение является "нормой".
В свою очередь представитель Пентагона Эрик Паон опроверг полный или частичный вывод американских войск из Германии и также заявил, что в ведомстве регулярно проводят подобные исследования.
На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять эти договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.