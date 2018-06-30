Трамп объявит о решении по кандидату на пост члена Верховного суда 9 июля

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует объявить решение по кандидатуре на пост члена Верховного суда страны 9 июля.

"Мы объявим об этом после 4 июля, это будет 9 июля. У нас прекрасные люди (кандидаты — ред.)", — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Ранее 82-летний член Верховного суда США Энтони Кеннеди заявил, что планирует уйти в отставку после 30 лет работы.

После объявления кандидата на пост члена Верховного суда его должен утвердить конгресс США.

Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при предыдущем президенте США Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.