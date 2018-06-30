Американский комик заявил, что притворился сенатором и дозвонился Трампу

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский стендап-комик Джон Мелендес заявил, что притворился американским сенатором от демократической партии Робертом Менендесом и смог дозвониться президенту США Дональду Трампу.

"Я нахожу это удивительным, что медиа не обращают внимания на то, что я абсолютно обманул президента и связался с ним, пока он был на борту ВВС номер один…" — написал в Twitter комик.

Как передает телеканал Fox News, Мелендес заявил операторам Белого дома, что ему необходимо срочно переговорить с президентом на тему законопроекта. Через некоторое время ему перезвонил советник и зять американского лидера Джаред Кушнер и соединил его с Трампом.

В течение нескольких минут Мелендес обсудил с Трампом ситуацию по иммиграционной политике и вокруг Верховного суда США. Во время разговора Трамп также упомянул расследование о коррупции против сенатора и поздравил его с оправданием.

Аудиозапись своего разговора с Трампом комик выложил в интернет.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме выясняют, каким образом пранкер смог дозвониться на линию президента.