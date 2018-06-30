Трамп допустил признание Крыма российским

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, слова главы государства приводят члены президентского пула.
"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России.
Глава Белого дома дал аналогичный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.
Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.
Встреча в Хельсинки
Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран, как рассказали в Кремле, намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.
Песков отметил, что Москва готова предпринимать шаги по нормализации отношений с Вашингтоном в той мере, в которой к этому готова американская сторона. При этом он не стал комментировать высказывания американского лидера о том, что улучшению отношений между странами мешают внутриполитические противоречия в Соединенных Штатах.
Референдум в Крыму
Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".