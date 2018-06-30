МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, сообщили журналисты президентского пула.

"Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы", — приводят в Twitter журналисты пула цитату американского президента.

Кроме того, глава Белого дома вновь заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Украину и Сирию.

Саммит в Хельсинки

Встреча Путина и Трампа, как стало известно ранее, пройдет в Хельсинки 16 июля. В Кремле ранее сообщили, что лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.

Встречи Путина и Трампа

В четверг CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основывается эта информация.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.