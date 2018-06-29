В Вашингтоне Помпео провел встречу с Саркисяном

ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Встреча государственного секретаря США Майка Помпео с президентом Армении Арменом Саркисяном прошла в Вашингтоне, видеокадры встречи опубликованы на официальном канале госдепа на видеохостинге YouTube.

Собеседники обменялись рукопожатиями и словами приветствия.

Саркисян находится в Вашингтоне в рамках многодневного зарубежного турне, в ходе которого он побывал также в Великобритании и Франции.

В столице США президент Армении принял участие в фестивале Смитсоновского института "Национальная жизнь", посвященном армянскому культурному наследию, провел ряд встреч в конгрессе и с представителями армянской общины.