Штаб объединенного командования США и Южной Кореи отъехал от границы с КНДР

Южнокорейские морские пехотинцы во время совместных учений с США в Пхохане. Архивное фото

Южнокорейские морские пехотинцы во время совместных учений с США в Пхохане. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Штаб объединенного командования вооруженных сил США и Южной Кореи переехал из столицы Сеул в новый комплекс близ южнокорейского города Пхентхэк, дальше от границы с КНДР.

"Это знаменует начало новой эры и новых отношений", — заявил командующий объединенными войсками генерал Винсент Брукс на церемонии открытия нового штаба. Трансляция церемонии велась на странице вооруженных сил США в Южной Корее в Facebook.

Брукс добавил, что здание командования и весь комплекс, строительство которого заняло 10 лет и обошлось примерно в 10,8 миллиарда долларов, представляет собой "серьезную инвестицию в длительное пребывание войск США в Южной Корее".

"Инвестиции Республики Корея составили более 90%, и за эти 90% США будут с вами на все 100%", — заявил генерал.

Штаб был перемещен в новый комплекс на базе армии США Camp Humphreys в 70 километрах к югу от южнокорейской столицы. Образованное в 1978 году командование объединенными войсками Республики Корея и США всю историю своего существования располагалось в районе Йонсан, в центре Сеула. В результате перемещения оно впервые будет географически отделено от командования войсками США в Южной Корее.

В поздравительной речи по поводу открытия нового штаба, опубликованной на Facebook президентской администрации, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что надеется, что переезд в новый штаб поможет обеспечить "стабильное размещение американских войск в Корее", а также что сотрудничество США и Южной Кореи преодолеет стадию "военного альянса" и станет "великим союзом".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. После встречи Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. В последствии Южная Корея объявила об отмене совместных американо-южнокорейских военных маневров Ulchi Freedom Guardian (UFG) ради успешного продолжения диалога с Северной Кореей.