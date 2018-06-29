Кравчук предложил способ "вернуть" Крым Украине

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вернуть Крым в состав Украины могло бы предоставление полуострову особого статуса, заявил в интервью "Обозревателю" экс-президент страны Леонид Кравчук.

По его словам, Киев поступил "не очень разумно", в свое время предоставив Крыму статус не национальной, а территориальной автономии. Кравчук отметил, что внесение соответствующих поправок в конституцию страны находится в процессе подготовки.

"Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — заявил бывший украинский президент.

При этом по данным переписи населения, проведенной в 2014 году, почти 70% населения полуострова составляют русские. Кравчук не уточнил, как Киеву следует поступить с этими людьми.

По мнению экс-президента Украины, вопрос "возвращения" полуострова Киеву необходимо рассматривать отдельно от Донбасса.

Ранее днем Кравчук заявил, что Донбассу нужно предоставить "местное самоуправление с акцентом на автономию" и внести изменения в конституцию, однако этот вопрос предложил вынести на обсуждение общественности.

Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".