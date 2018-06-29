В ЛНР заявили об открытии представительства в Италии

ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. И.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил журналистам об открытии "Центра представительства Луганской народной республики в Италии".

Дейнего сообщил, что представительство расположено в городе Мессина и призвано помочь ЛНР представить информацию о республике, а также расширить культурные и прямые дипломатические связи между Италией и ЛНР. Президентом центра стал профессор Мессинского университета Даниеле Макрис.

"Нам очень приятно то, что мы сегодня, сейчас начинаем новый этап в жизни республики с того, что открываем представительство в Мессине. Я надеюсь, что это только начало, что вашему примеру последуют другие представители механизмов народной дипломатии, которые постоянно сочувствуют происходящему здесь", — заявил Дейнего во время видеоконференции, приуроченной к открытию центра.

Он отметил, что "механизмы народной дипломатии" — самый серьезный на сегодня фактор, который может убедить официальные власти изменить свое мнение и признать факт существования "независимых, но на сегодня непризнанных государств, таких, как Луганская народная республика".