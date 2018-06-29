В секторе Газа двое палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 29 июн — РИА Новости. Двое палестинцев, в том числе подросток, погибли, свыше 400 получили ранения в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются три месяца подряд, хотя сейчас их масштабы заметно скромнее, чем были раньше.

"За сегодня погибли двое палестинцев, 415 получили различные ранения", — сказал собеседник агентства. По его словам, один из погибших — 13-летний подросток, который был застрелен в южной части сектора Газа.

Израильские военные подсчитали, что в акции протеста участвуют порядка двух тысяч палестинцев в трех точках на границе анклава, пишет газета "Джерузалем пост".

За время "Великого марша возвращения", начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли свыше 130 палестинцев, тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".