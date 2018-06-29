Конституционный суд Австрии разрешил регистрировать "третий пол" в ЗАГСах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Конституционный суд Австрии постановил, что люди, не относящие себя к мужскому или женскому полу, могут регистрировать "третий пол" в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

"Интерсексуалы, чей биологический пол не является явно "мужским" или "женским", имеют право на внесение соответствующих данных об их половой принадлежности в отделах ЗАГС или в других документах. Соответствующее постановление было сделано Конституционным судом посредством толкования закона о гражданском состоянии, отвечающего требованиям Конституции", — сообщается в решении суда.

Ранее регистрацию "третьего пола" в отделах ЗАГС разрешили в Германии. В мире правовое признание "третьего пола" также закреплено в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.