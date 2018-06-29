В Пентагоне увидели "угрозу из космоса" со стороны России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российское и китайское космическое оружие находится в разработке и появится "в ближайшем будущем". Об этом заявил глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, сообщает Defense One.

По его словам, Россия и Китай работают над тем, чтобы иметь возможность поражать спутники как с земли, так и из космоса. "Соответствующие технологии создаются прямо сейчас", — подчеркнул генерал.

"Соперничество будет только усиливаться. Обратите внимание на стратегию национальной обороны. Там признается, что наше технологическое превосходство постепенно исчезает", — заключил Эшли.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны страны немедленно начать формирование Военно-космических сил. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Вашингтон "вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство".