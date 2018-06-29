Москва не обсуждала с администрацией Трампа выдачу Сноудена, заявил Лавров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия никогда не обсуждала с администрацией президента США Дональда Трампа вопрос выдачи бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, он должен самостоятельно принимать решение о своей дальнейшей судьбе, заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с новой американской администрацией. Президент (РФ Владимир) Путин затронул этот вопрос несколько лет назад, когда ему задали вопрос, он сказал, что это должен решать сам Сноуден. Мы уважаем его права и не можем просто выдворить его из страны против его воли, потому что он оказался в России даже без американского паспорта, потому что он был аннулирован во время его перелета из Гонконга", — заявил Лавров, отвечая на вопрос, будет ли Россия ставить этот вопрос на повестку дня предстоящего российско-американского саммита.

Глава МИД РФ добавил, что удивлен, почему люди начали задаваться этим вопросом в связи с саммитом. "Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы", — добавил Лавров.