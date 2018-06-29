Макрон завил о продвижении Евросоюза в области обороны и безопасности

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продвижении Евросоюза в сфере обороны и безопасности.

По его словам, прошедший в Брюсселе саммит ЕС продвинулся по многим вопросам обороны, которые были предложены Францией для рассмотрения.

"В области обороны мы официально зафиксировали новое продвижение по пилотному проекту по европейскому фонду обороны, а также было объявлено о запуске 25 июня Европейской интервенционной инициативы, в числе которой девять стран, в том числе Франция и Германия", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что Европа сильно продвинулась в области обороны, такого не было с 50-х годов 20 века. Французский президент также сообщил, что у него была возможность обсудить эти инициативы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Все эти инициативы соответствуют нашим обязательствам в НАТО", — добавил Макрон.