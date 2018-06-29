Лавров рассказал, чем вызвана русофобская политика Запада

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Определяющие русофобскую политику на Западе проводят ее из-за того, что им больно утрачивать статус лидера на мировой арене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Интерес тех, кто определяет русофобскую политику на Западе, — наказать Россию, снизить ее статус", — заявил Лавров.

"Потому что очень больно терять лидерство длиной в 500 лет на международной арене, если вкратце", — ответил Лавров на вопрос о причинах таких действий. Он пояснил, что это не критика, а констатация фактов, и что то время "уже прошло".

Министр отметил, что ему непонятно, почему вдруг России должен быть выгоден хаос в мире.