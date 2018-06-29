Лондон мог попытаться скрыть улики по делу Скрипалей, заявил Лавров

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Великобритания получила политические дивиденды от ситуации с отправлением Скрипалей, при этом не исключено, что Лондон попытался скрыть улики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Лавров напомнил, что представителям РФ так и не был предоставлен консульский доступ к российскому гражданину, кроме того, не были разъяснены причины отказа в выдаче визы племяннице Скрипаля Виктории.

По словам министра, в ответ на предложение РФ о совместном расследовании инцидента британские власти заявили, что хотят обсуждать лишь одно: "Приказал ли Путин сделать это или же он утратил контроль над теми, кто это совершил".

Лавров заметил, что Скрипали и полицейский, первым прибывший на место происшествия, "чудесным образом" поправились.

"Люди теперь говорят о сносе дома Скрипалей, сносе дома полицейского. Все это выглядит как последовательное физическое уничтожение улик", — заявил министр. Также он назвал "странным" решение убрать скамейку, где сидели Скрипали, с места отравления, а также то, что полицейские осматривали без средств спецзащиты.

"Я не исключаю этого", — ответил Лавров на вопрос ведущей о том, обвиняет ли РФ Великобританию в попытках скрыть улики. Он напомнил, что за последние годы порядка десяти граждан РФ погибли в Великобритании, и расследование их гибели велось в секретном формате.

"Безусловно, Великобритания получила политическую выгоду от происходящего", — заключил Лавров.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает. В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.