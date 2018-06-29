Россия готова к совместному расследованию инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 29 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия открыта для проведения совместного расследования ЧП в Солсбери и требует от британской стороны ответов на поставленные вопросы об обстоятельствах происшествия, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Ранее замглавы МИД Великобритании Алан Дункан вновь обвинил РФ в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Обратил на себя внимание его (Дункана) тезис о якобы ответственности России за инцидент в Солсбери. Вновь хотим повторить, что Россия не причастна к отравлению, а британские официальные лица должны в своей работе опираться на факты… Бремя доказательства якобы вины России в инциденте в Солсбери лежит исключительно на британских властях. Мы открыты для проведения тщательного и непредвзятого совместного расследования "дела Скрипалей". Настоятельно требуем от британских властей ответов на поставленные нами многочисленные вопросы в связи с инцидентом в Солсбери", — заявил пресс-секретарь РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что руководство британского МИД игнорирует заявления правоохранительных органов Соединенного Королевства, которые неоднократно говорили, что следствие не завершено, подозреваемых нет, а расследование ведется по нескольким направлениям.

"С учетом серьезности совершенного преступления, природы выдвинутых против России обвинений, а также тяжести допускаемых Великобританией нарушений международного права, мы ожидали бы более ответственного подхода от Лондона по данному вопросу… Британские власти продолжают навязывать своим гражданам и международному сообществу образ опасной и угрожающей миропорядку в его западном понимании России", — сказал пресс-секретарь.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает. В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.