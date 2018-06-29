Стрелявший в Мэриленде методично расстреливал сотрудников газеты

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. 28 июня 2018

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. 28 июня 2018

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Стрелявший в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе методично расстреливал сотрудников, перекрывая им путь к отступлению, заявил в эфире местных телеканалов представитель прокуратуры.

"Он вошел через входную дверь и прошел по офису, и по мере того, как он шел, стрелял в людей", — сказал он.

"Одна из жертв пыталась спастись через заднюю дверь и была застрелена", — добавил представитель прокуратуры.

В результате стрельбы в четверг погибли пять человек, двое были ранены. Подозреваемый, судившийся ранее с редакцией газеты и угрожавший журналистам, был задержан и арестован до суда.