Лавров: дни ОЗХО будут сочтены, если не отменить решение по ее мандату

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва попытается аннулировать решение по расширению мандата ОЗХО, если этого сделать не удастся, то дни организации будут сочтены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда конвенция подвергается серьезным нарушениям, я не думаю, что вы можете избежать озабоченностей. И мы попытаемся аннулировать решение, потому что оно будет вынесено на регулярную конференцию стран-участниц, но если ситуацию не получится исправить, я боюсь, что дни ОЗХО будут сочтены. По меньшей мере, она больше не будет оставаться универсальной организацией", — сказал Лавров в интервью Channel 4.