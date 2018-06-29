МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва опасается за будущее ОЗХО и конвенции по запрещению химического оружия, после того как на спецсессии была принята резолюция о расширении мандата организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я опасаюсь за будущее ОЗХО и конвенции по запрещению химического оружия", — сказал Лавров в интервью Channel 4.

По его словам, "организация подверглась серьёзной манипуляции несколько дней назад, когда британцы и их союзники на спецсессии стран-участников конвенции продвинули решение путём голосования, которое, вообще-то, тоже нарушило конвенцию, давая техническому секретариату ОЗХО право устанавливать виновных".

"Я думаю, что это необдуманный шаг. И очень опасный путь", — заявил Лавров.

"Если люди предпочитают нарушать конвенцию и говорить, что это воля большинства… Когда они созвали спецсессию, то были использованы различные трюки, включая мобилизацию небольших стран, у которых нет представительств в Гааге, платя за их проживание и беря на себя расходы. Мы знаем это и они знают", — добавил министр.