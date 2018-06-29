В ЛНР обвинили СБУ в попытке вербовки сотрудника Алчевского комбината

ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пытались завербовать сотрудника Алчевского металлургического комбината, возобновившего работу в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности ЛНР.

"Одним из объектов провокации украинских спецслужб стал работник Алчевского металлургического комбината Олег Ткаченко, проживавший до 2014 года в городе Северодонецке (под контролем ВС Украины, — ред.), — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, сотрудники СБ Украины предприняли попытку склонить Ткаченко к сотрудничеству — "сбору и передаче сведений военного характера, информации о социально-экономической ситуации в республике". Ткаченко обратился в Министерство госбезопасности ЛНР.

В феврале 2017 года Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за транспортной блокады со стороны Киева. Позже он перешел под внешнее управление ЛНР. В декабре на предприятии была запущена доменная печь №5, АМК вновь начал работу, в феврале 2018 года заявили о запуске второй доменной печи.