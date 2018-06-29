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Конте опроверг слова Макрона о документе по миграции

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4756)
(обновлено: 19:32 29.06.2018)
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© AFP 2018 / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 29 июня 2018Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 29 июня 2018
© AFP 2018 / Ludovic Marin

РИМ, 29 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что на 80% удовлетворен итогами саммита лидеров ЕС, опровергнув слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что итоговый документ встречи не изменил основополагающий принцип оказания помощи прибывающим в Европу мигрантам.

Баннер с надписью Не моя Европа во время акции протеста против миграционной политики ЕС в Риме, Италия. Архивное фото
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
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Ранее французский лидер заявил, что коммюнике саммита не ставит под обсуждение положения Дублинского соглашения. По его словам, международное право и правила оказания помощи на море ясно говорят о том, что портом первого прибытия должна быть ближайшая страна.

"Макрон устал, мы работали до поздней ночи. Я это (размещение центров в странах прибытия. — Прим. ред.) опровергаю. Глава номер 6 документа не говорит о стране первого прибытия, тогда как в главе номер 12 говорится о реформе Дублинского соглашения и законодательства о предоставлении убежища", — заявил Конте на пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее в пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.

Флаги стран-участников саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам главы итальянского правительства, было бы "неточностью сказать, что документ (о миграции) базируется только на создании добровольных центров по приему". "Это сложный, многоуровневый подход, как мы и требовали. В документе говорится о центрах по приему, но невозможно заставить кого-то их строить", — подчеркнул премьер.

Говоря о собственной оценке саммита, Конте заявил, что удовлетворен на 80%. "Между мной и (вице-премьером) Сальвини, наверное, есть небольшая разница, он говорил про 70%, я — про 80%: если бы я сам писал итоговые положения, я бы что-нибудь изменил", — сказал премьер Италии.

Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Конте также подчеркнул новый "революционный метод" по управлению миграционными потоками с использованием "европейских ресурсов и персонала": "Ряд стран, но не Италия, уже выразили свою готовность: ясно, что будет сложно доставит мигрантов в Скандинавию, но из этой схемы не исключается Франция", — отметил он.

В одобренных лидерами заключениях саммита говорится, что для борьбы "с бизнес-моделью контрабандистов и предотвращения гибели людей, необходимо устранить стимул" для опасной переправки людей через море. Это требует нового подхода, "основанного на совместных или взаимодополняющих действиях государств-членов по высадке тех, кто спасен в ходе поисково-спасательных операций".

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