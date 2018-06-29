Конте опроверг слова Макрона о документе по миграции

РИМ, 29 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что на 80% удовлетворен итогами саммита лидеров ЕС, опровергнув слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что итоговый документ встречи не изменил основополагающий принцип оказания помощи прибывающим в Европу мигрантам.

Ранее французский лидер заявил, что коммюнике саммита не ставит под обсуждение положения Дублинского соглашения. По его словам, международное право и правила оказания помощи на море ясно говорят о том, что портом первого прибытия должна быть ближайшая страна.

"Макрон устал, мы работали до поздней ночи. Я это (размещение центров в странах прибытия. — Прим. ред.) опровергаю. Глава номер 6 документа не говорит о стране первого прибытия, тогда как в главе номер 12 говорится о реформе Дублинского соглашения и законодательства о предоставлении убежища", — заявил Конте на пресс-конференции по итогам саммита.

Ранее в пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.

По словам главы итальянского правительства, было бы "неточностью сказать, что документ (о миграции) базируется только на создании добровольных центров по приему". "Это сложный, многоуровневый подход, как мы и требовали. В документе говорится о центрах по приему, но невозможно заставить кого-то их строить", — подчеркнул премьер.

Говоря о собственной оценке саммита, Конте заявил, что удовлетворен на 80%. "Между мной и (вице-премьером) Сальвини, наверное, есть небольшая разница, он говорил про 70%, я — про 80%: если бы я сам писал итоговые положения, я бы что-нибудь изменил", — сказал премьер Италии.

Конте также подчеркнул новый "революционный метод" по управлению миграционными потоками с использованием "европейских ресурсов и персонала": "Ряд стран, но не Италия, уже выразили свою готовность: ясно, что будет сложно доставит мигрантов в Скандинавию, но из этой схемы не исключается Франция", — отметил он.

В одобренных лидерами заключениях саммита говорится, что для борьбы "с бизнес-моделью контрабандистов и предотвращения гибели людей, необходимо устранить стимул" для опасной переправки людей через море. Это требует нового подхода, "основанного на совместных или взаимодополняющих действиях государств-членов по высадке тех, кто спасен в ходе поисково-спасательных операций".