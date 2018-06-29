Подозреваемый в стрельбе в редакции Capital Gazette угрожал газете в мае

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе угрожал сотрудникам в мае этого года, сообщил на пресс-конференции в эфире местных телеканалов шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр.

В результате стрельбы в четверг погибли пять человек, двое были ранены. Имя подозреваемого названо не было, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.

По словам шефа полиции, подозреваемый угрожал сотрудникам газеты в интернете и по телефону. "Имел место по крайней мере один звонок с угрозами в день", — сказал Алтомэр.

Он уточнил, что газета советовалась с юристами и решила на тот момент, что не будет подавать иск, опасаясь еще больше спровоцировать угрожавшего.