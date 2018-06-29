Пострадавших при стрельбе в редакции газеты в США выписали из больницы

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. 28 июня 2018

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. 28 июня 2018

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Двое раненных при стрельбе в газете Capital Gazette выписаны из больницы, сообщил на пресс-конференции в эфире местных телеканалов шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр.

"Двое раненых прошли лечение и были выписаны", — сказал он.

В результате стрельбы в американском штате Мэриленд в четверг погибли пять человек, двое были ранены. Имя подозреваемого названо не было, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.