Стрелявший в редакции газеты в Мэриленде приобрел ружье легально

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. Архивное фото

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Стрелявший в редакции газеты в Аннаполисе использовал легально приобретенное ружье, сообщил на пресс-конференции в эфире местных телеканалов шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр.

В результате стрельбы в четверг погибли пять человек, двое были ранены. Имя подозреваемого названо не было, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.

"Использовалось помповое ружье. Оно было легально куплено около года назад", — сказал шеф полиции. По его словам, найдена машина подозреваемого, в его доме произведен обыск.

"Мы нашли улики в доме. Они показывают, что планирование (преступления) велось из этой квартиры", — сказал Алотмэр, добавив, что не может предоставить подробности.

Он также уточнил, что подозреваемый отказывается сотрудничать с полицией. "Таким образом, мы пытаемся вести дело иным путем", — сказал шеф полиции.