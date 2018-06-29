В Израиле заявили, что страна не примет ни одного беженца из Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн — РИА Новости. Израиль не допустит на свою территорию ни единого сирийского беженца, но готов оказать им любую гуманитарную помощь, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Израильтяне говорят, что наблюдают значительный рост числа беженцев у своих границ с возобновлением на юге Сирии боевых действий между правительственными войсками и отрядами оппозиции.

"Как всегда, мы будем готовы оказать любую гуманитарную помощь мирным жителям, женщинам и детям, но не примем к себе ни одного сирийского беженца", — процитировала Либермана его пресс-служба.

Израильские военные сообщили, что минувшей ночью переправили в приграничные лагеря сирийских беженцев крупную партию помощи, включавшую 300 палаток, 13 тонн продовольствия, 15 тонн детского питания, 30 тонн одежды и обуви.

Местные СМИ пишут, что на сирийской части Голанских высот скопилось порядка 120 тысяч беженцев, которые ищут спасения у границ с Израилем от боевых действий, начавшихся недавно в южных провинциях страны.