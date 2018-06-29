У отдельных лидеров ЕС нет интереса к проблеме миграции, считают в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 29 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Лидерам саммита ЕС удалось найти согласие по определенным направлениям работы с миграционными потоками, но одновременно дискуссии показали, что у отдельных лидеров нет большого интереса к решению сложных и общих миграционных проблем, считает глава правительства Швеции Стефан Лёвен.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.

"Мы согласились, что следует прервать развитие, когда тысячи беженцев идут в Европу по опасным для жизни дорогам, и у многих из которых на самом деле нет оснований для убежища. Для того чтобы прервать это, мы договорились о выделении ресурсов для укрепления границы, больше ресурсов на работу, образование и жилье и другую поддержку беженцев и экономических мигрантов в Турции и Африке", — сказал Лёвен на брифинге со шведскими журналистами по результатам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

По его словам, дискуссии также коснулись и необходимости долгосрочного развития партнерства с африканскими странами. Вопрос обустройства центров приема беженцев требует дальнейшего изучения, сказал он.

Дискуссии, по словам шведского премьер-министра, были долгими и показали, "что есть лидеры, которые вообще не заинтересованы в решении общих проблем". Они, продолжил Лёвен, не имеют ничего против получения помощи ЕС для развития своих внутренних рынков, "но когда появляются большие задачи, то интерес у них не такой большой, это проблема для ЕС".

По словам шведского премьера, в целом дискуссии продемонстрировали, что в Европе сложился новый политический ландшафт.

"Очевидно, что в Европе сложился новый политический ландшафт. Заявляют о себе все больше реакционных сил. Они больше за изоляцию, чем за сотрудничество. Они скорее блокируют, чем идут на компромисс, и они хотят простые решения сложных проблем. Такие силы растут и в Швеции, движимые националистическими идеями. Важно, чтобы прогрессивные силы вышли и вместе противодействовали (этому)", — сказал Лёвен.