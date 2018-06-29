Ситуация в Совете Европы может иметь тяжелые последствия, заявили в МИД

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Ситуация в Совете Европы очень сложная, происходит кризис, который может иметь довольно тяжелые последствия, рассказал журналистам в пятницу директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

В пятницу он провел консультации с коллегами из финского МИД.

"Нынешние консультации имели особый интерес, поскольку Финляндии предстоит с конца этого года председательствовать в Совете Европы (СЕ), ситуация там очень сложная, происходит кризис, который может иметь довольно тяжелые последствия. Он связан не только с отсутствием наших парламентариев в Парламентской ассамблее Совета Европы достаточно длительное время, но и с тем, что появилась определенная опасность, связанная с членством в СЕ Азербайджана, и также Турция прекратила выплачивать значительную долю своего взноса в СЕ. Обсуждалось то, что может сделать председательство такой страны, как Финляндия, в комитете министров Совета Европы и как она может повлиять на ситуацию, тем более что на ее председательство приходятся два важных события — 70-летие этой организации в мае следующего года и выборы нового генерального секретаря в июне", — отметил российский дипломат.

Келин добавил, что обсуждался также саммит ЕС по миграции и принятые там решения, военно-политические вопросы, связанные с деятельностью НАТО и в том числе участием Финляндии в крупномасштабных маневрах в начале осени этого года, которые будут проходить на территории стран НАТО, Финляндии и Швеции, а также работа по линии Совета Россия-НАТО.

На апрельской сессии 2014 года из-за ситуации с Крымом российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ). В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, санкции в отношении РФ не отменила и добавила в них новые пункты.

Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в Уставе ПАСЕ невозможность применения санкций в отношении делегаций. Однако до сих пор эти предложения так и не были рассмотрены в Ассамблее.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики, и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стал причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи — постоянной, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые заявил о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.