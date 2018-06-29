Греция и Болгария договорились начать строительство газопровода в этом году

АФИНЫ, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Болгарии Бойко Борисов в рамках саммита ЕС в Брюсселе подписали совместную декларацию по газопроводу, связывающему две страны, в присутствии председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Κοινή δήλωση για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει Ελλάδα και Βουλγαρία, παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.Κ. Γιούνκερ.

Συμφωνήσαμε οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2018. Στόχος ο αγωγός να είναι πλήρως λειτουργικός εντός του 2020. pic.twitter.com/kTDZW59kQw — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 29 июня 2018 г.

​"Мы договорились, что строительные работы начнутся до конца 2018 года. Целью проекта является полное функционирование трубопровода к 2020 году",- написал Ципрас в своём аккаунте в Twitter.

Министерство энергетики Греции сообщило, что помимо этого в пятницу в Софии подписаны два важных соглашения. Это соглашение о сотрудничестве в транспортировке газа между концернами по строительству трубопроводов TAP (Трансадриатический газопровод) и IGB (интерконнектор Греция-Болгария) и соглашение о финансировании строительства IGB и других проектов, которое подписали Болгарский энергетический холдинг Bulgarian Energy Holding и Европейский инвестиционный банк.

Газ из TAP будут поставлять в Болгарию и другие страны ЕС.

Как заявил после подписания министр энергетики Греции Йоргос Статакис, газ в Юго-восточную Европу будет поступать из Каспия и других источников, а также сжиженный природный газ через терминалы в Греции, в частности станцию СПГ в Александруполисе.

Трубопровод IGB соединит газотранспортные системы двух стран.

Трубопровод будет иметь длину 182 километра, он пройдет от греческого города Комотини до болгарской Стара Загора. Стоимость строительства — 220 миллионов евро. На первоначальном этапе мощность составит 3 миллиарда кубометров газа в год. Затем она может быть повышена до 5,5 миллиардов кубометров в год, когда интерконнектор соединят с Трансадриатическим газопроводом TAP, который пойдет от Каспия в Европу через Грецию.

IGB является частью проекта "вертикального газового коридора" (Vertical Corridor), который соединит Грецию, Болгарию и Румынию. Проект "Вертикальный коридор" является новым маршрутом для природного газа и объединяет национальные сети трех стран через соединительные трубопроводы.

Греция считает "Вертикальный газовый коридор" (Vertical Corridor) Греция-Болгария-Румыния-Венгрия одним из национальных приоритетных энергетических проектов для страны, и возможно его продление до Украины, Молдавии и Сербии.