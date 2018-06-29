Греция и Болгария договорились начать строительство газопровода в этом году

АФИНЫ, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Болгарии Бойко Борисов в рамках саммита ЕС в Брюсселе подписали совместную декларацию по газопроводу, связывающему две страны, в присутствии председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.
Κοινή δήλωση για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει Ελλάδα και Βουλγαρία, παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.Κ. Γιούνκερ.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 29 июня 2018 г.
Συμφωνήσαμε οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2018. Στόχος ο αγωγός να είναι πλήρως λειτουργικός εντός του 2020. pic.twitter.com/kTDZW59kQw
"Мы договорились, что строительные работы начнутся до конца 2018 года. Целью проекта является полное функционирование трубопровода к 2020 году",- написал Ципрас в своём аккаунте в Twitter.
Газ из TAP будут поставлять в Болгарию и другие страны ЕС.
Трубопровод IGB соединит газотранспортные системы двух стран.
Трубопровод будет иметь длину 182 километра, он пройдет от греческого города Комотини до болгарской Стара Загора. Стоимость строительства — 220 миллионов евро. На первоначальном этапе мощность составит 3 миллиарда кубометров газа в год. Затем она может быть повышена до 5,5 миллиардов кубометров в год, когда интерконнектор соединят с Трансадриатическим газопроводом TAP, который пойдет от Каспия в Европу через Грецию.
Греция считает "Вертикальный газовый коридор" (Vertical Corridor) Греция-Болгария-Румыния-Венгрия одним из национальных приоритетных энергетических проектов для страны, и возможно его продление до Украины, Молдавии и Сербии.