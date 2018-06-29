Алжир будет наводить оружие по ГЛОНАССу

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия предоставила Алжиру доступ на ближайшие десять лет к высокоточному сигналу системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, следует из текста соглашения сторон, опубликованного в пятницу на портале правовой информации.

Такой сигнал подразумевает применение ГЛОНАСС в высокоточном вооружении. Ранее такой доступ Россия предоставила лишь Индии — в 2010 году.

Согласно соглашению, подписанному 9 октября 2017 в столице Алжира сроком на 10 лет, РФ в рамках военно-технического сотрудничества обязуется предоставить Алжира необходимую навигационную аппаратуру для приема ВТ-сигнала ГЛОНАСС, которая может быть установлена на стоящую на вооружении алжирской армии военную технику.

При этом Алжир обязуется не продавать полученное оборудование ГЛОНАСС третьим странам, а также не разбирать эту технику для проектирования собственных аналогов.