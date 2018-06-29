ЕС определил требования для начала переговоров с Албанией и Македонией

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры 28 стран-членов Евросоюза открыли для Албании и Македонии перспективу присоединения к ЕС, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Болгарии.

"Мы открыли перспективу для Албании и Македонии", — сказал он журналистам по итогам двухдневного саммита в Брюсселе.

Совет ЕС по общим делам на заседании во вторник в Люксембурге определил требования для принятия решения о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии в июне 2019 года. Как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, начало вступительных переговоров сдерживают требования Франции, Нидерландов и Дании в отношении необходимости обеспечения Албанией и Македонией большего прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.