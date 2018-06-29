Страны БРИКС создадут Форум разведсообществ

ДУРБАН (ЮАР), 29 июн — РИА Новости. Государства БРИКС создадут свой Форум разведсообществ. Как сообщили в пресс-службе Совбеза России, договоренность об этом была достигнута на прошедшей в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
На прошедшей встрече ее участники подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и уменьшению угроз в области безопасности и борьбе с ними. Также был отмечен позитивный вклад стран БРИКС в вопросы, связанные с безопасностью.
"Обсуждены ситуации в горячих точках. Выражено согласие, что в условиях сохранения хрупкости мира и стабильности сохраняется вероятность деградации ситуации", — добавили в Совбезе РФ.
Участники встречи отметили важность формирования прочной основы для сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности. "Государства-участники БРИКС изучат возможность разработки межправительственного соглашения по сотрудничеству в данной сфере",- подчеркнули в Совбезе. Среди других обсуждались вопросы, связанные с миротворчеством и противодействием транснациональной преступности. Отдельное внимание было уделено борьбе с международным наркотрафиком и отмыванием средств, добытых преступным путем.