Страны БРИКС создадут Форум разведсообществ

ДУРБАН (ЮАР), 29 июн — РИА Новости. Государства БРИКС создадут свой Форум разведсообществ. Как сообщили в пресс-службе Совбеза России, договоренность об этом была достигнута на прошедшей в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Высокие представители договорились об учреждении Форума разведывательных сообществ БРИКС", — говорится в сообщении.

На прошедшей встрече ее участники подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и уменьшению угроз в области безопасности и борьбе с ними. Также был отмечен позитивный вклад стран БРИКС в вопросы, связанные с безопасностью.

"Обсуждены ситуации в горячих точках. Выражено согласие, что в условиях сохранения хрупкости мира и стабильности сохраняется вероятность деградации ситуации", — добавили в Совбезе РФ.

Участники встречи договорились продолжать мониторинг существующих угроз безопасности и сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, были подведены итоги деятельности рабочих групп БРИКС по контртерроризму и безопасности в области информационно-коммуникационных технологий. "Высокие представители вновь подтвердили, что терроризм имеет транснациональный характер, продолжает развиваться и требует постоянного анализа угроз, а также пятистороннего обмена мнений", — говорится в сообщении.

Участники встречи отметили важность формирования прочной основы для сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности. "Государства-участники БРИКС изучат возможность разработки межправительственного соглашения по сотрудничеству в данной сфере",- подчеркнули в Совбезе. Среди других обсуждались вопросы, связанные с миротворчеством и противодействием транснациональной преступности. Отдельное внимание было уделено борьбе с международным наркотрафиком и отмыванием средств, добытых преступным путем.