Лидеры стран ЕС поддержали решения Еврогруппы по последнему траншу Греции

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Мария Князева. Лидеры 27 стран ЕС на Евросаммите приветствовали решения Еврогруппы по Греции, которые "успешно завершают" многолетний процесс оказания стране внешней финансовой помощи, говорится в заявлении этого саммита, прошедшего в пятницу.

"Евросаммит приветствует заявление Еврогруппы от 21 июня 2018 года по последнему траншу финансирования для Греции от ESM, а также по среднесрочным мерам ослабления долга, которые успешно завершают финансовую поддержку Греции", — говорится в заявлении.