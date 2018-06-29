Кравчук придумал способ "вернуть" Донбасс

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Киев может "вернуть" Донбасс после окончания вооруженного конфликта.
"У них (в Донбассе – прим. ред.) философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть, — отметил Кравчук в интервью "Обозревателю".
Кравчук подчеркнул, что Донбассу нужно предоставить "местное самоуправление с акцентом на автономию" и внести изменения в конституцию, однако этот вопрос он предложил вынести на обсуждение общественности.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в ходе встреч в Минске. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.