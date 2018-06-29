Кравчук придумал способ "вернуть" Донбасс

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Киев может "вернуть" Донбасс после окончания вооруженного конфликта.

Кравчук подчеркнул, что в Донбассе "полностью отсутствует все украинское". По его словам, для того, чтобы этот регион был частью Украины, власти должны пойти по пути предоставления жителям особой "организации жизни", которая бы отличалась от порядка, существующего в других областях страны.

"У них (в Донбассе – прим. ред.) философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть, — отметил Кравчук в интервью "Обозревателю".

Кравчук подчеркнул, что Донбассу нужно предоставить "местное самоуправление с акцентом на автономию" и внести изменения в конституцию, однако этот вопрос он предложил вынести на обсуждение общественности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в ходе встреч в Минске. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.